Данія може перекрити морські шляхи російським танкерам із нафтою — FT

Данія перевірятиме російські судна, що проходять через її води без західної страховки та, ймовірно, становлять загрозу довкіллю.

Данія може заблокувати РФ експорт нафти

ЄС планує доручити Данії перевіряти та потенційно блокувати танкери з російською нафтою, що проходять через її води, на тлі спроб західних країн встановити на неї "стелю цін", якої РФ навчилась уникати.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на три джерела, обізнані з переговорами в Брюсселі.

За їхніми словами, Данія перевірятиме танкери, що проходять через її води без західної страховки, відповідно до законів, що дозволяють державам перевіряти судна, які, на їхню думку, становлять загрозу довкіллю.

Ключовим моментом є забезпечення дотримання правил страхування. Наразі це робиться дуже несистемно, і прибережні держави мають право бачити докази, – зазначив один зі співрозмовників видання. Поширити

Посадовці кажуть, що вимога належного страхування від авторитетних фірм є виправданою, враховуючи, що багато поставок російської нафти здійснюються так званим "тіньовим флотом" старих суден, які мають більше шансів на поломку або розлив нафти, що загрожує значною екологічною катастрофою.

Ознайомлені з цими планами посадовці вказують, що їхня реалізація залежить від спроможності військово-морських сил Данії зупиняти й перевіряти танкери та ставить питання про те, що робитиме Копенгаген, якщо судно відмовиться зупинитися.

Уся російська нафта, що постачається через Балтійське море, а це приблизно 60 відсотків від загального обсягу експорту нафти морським шляхом, перетинає вузькі данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Ця пропозиція з'явилася після того, як західні посадовці визнали, що "майже жоден" російський експорт нафти не був проданий нижче "стелі" у 60 доларів за барель минулого місяця, через 11 місяців після того, як G7 запровадила цей захід у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, – йдеться у повідомленні. Поширити

Ліміт G7 вимагає, щоб західні страховики суден покривали лише ті російські вантажі, нафта для яких була продана за ціною менше 60 доларів за барель. Але дедалі більше танкерів, що перевозять російську нафту, підозрюють у тому, що вони плавають з фальсифікованими фінансовими звітами або страховками від незахідних компаній.

ЄС розглядає й інші заходи в рамках нового пакета санкцій, які мають бути офіційно обговорені країнами-членами ЄС цього тижня. Вони включають санкції проти судноплавних компаній, які продають свої старі судна "тіньовому флоту" РФ, а також проти країн, які дозволяють цим суднам ходити під своїм національним прапором.

Пентагон отримував російську нафту в обхід санкцій

У розслідуванні The Washington Post йдеться про те, що після введення заборони на російську нафту нафтопереробний завод Motor Oil Hellas в Егейському морі в Греції, який обслуговує американську армію, швидко адаптувався.

За кілька місяців компанія повідомила інвесторам, що припинила приймати заборонену нафту та знайшла замість неї інші джерела. Але була причина, чому російську нафту, принаймні на папері, можна було так легко вилучити з ланцюга постачання. Поширити

The Washington Post перевірила дані про доставку та торгівлю російською нафтою і дізналася, що нафтопродукти, які походять з Росії, продовжували надходити на грецький НПЗ.

Проте тепер ця нафта проходила новим маршрутом - через нафтосховище в Туреччині. Право власності на нафту кілька разів переходило з рук в руки, перш ніж вони дісталися Греції, таким чином затьмаривши російське походження.

Журналісти пишуть, що це показує пористість санкцій і неспроможність їх агресивно дотримуватись.

Точну кількість мазуту російського походження в продуктах, які закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням кількох інгредієнтів, які неможливо відстежити протягом виробництва. Поширити

У березні 2022 року Пентагон підписав із грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на майже 1 мільярд доларів.