Дания может перекрыть морские пути российским танкерам с нефтью — FT

Дания будет проверять российские суда, проходящие через ее воды без западной страховки и, вероятно, представляющие угрозу окружающей среде.

Дания может заблокировать РФ экспорт нефти

ЕС планирует поручить Дании проверять и потенциально блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью на фоне попыток западных стран установить на нее "потолок цен", которого РФ научилась избегать.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на три источника, осведомленных с переговорами в Брюсселе.

По их словам, Дания будет проверять танкеры, проходящие через ее воды без западной страховки, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу окружающей среде.

Ключевым моментом является обеспечение соблюдения правил страхования. Пока это делается очень несистемно, и прибрежные государства имеют право видеть доказательства, – отметил один из собеседников издания. Поделиться

Чиновники говорят, что требование должного страхования от авторитетных фирм оправдано, учитывая, что многие поставки российской нефти осуществляются так называемым "теневым флотом" старых судов, которые имеют больше шансов на поломку или разлив нефти, что чревато значительной экологической катастрофой.

Ознакомленные с этими планами чиновники указывают, что их реализация зависит от возможности военно-морских сил Дании останавливать и проверять танкеры и задает вопрос о том, что будет делать Копенгаген, если судно откажется остановиться.

Вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море, а это примерно 60 процентов от общего объема экспорта нефти по морскому пути, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Это предложение появилось после того, как западные чиновники признали, что "почти ни один" российский экспорт нефти не был продан ниже "потолка" в 60 долларов за баррель в прошлом месяце, через 11 месяцев после того, как G7 ввела данную меру в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, говорится в сообщении. Поделиться

Лимит G7 требует, чтобы западные страховщики судов покрывали только те российские грузы, нефть для которых была продана по цене менее 60 долларов за баррель. Но все больше и больше танкеров, перевозящих российскую нефть, подозревают в том, что они плавают с фальсифицированными финансовыми отчетами или страховками от незападных компаний.

ЕС рассматривает и другие меры в рамках нового пакета санкций, которые должны быть официально обсуждены странами-членами ЕС на этой неделе. Они включают санкции против судоходных компаний, продающих свои старые суда "теневому флоту" РФ, а также против стран, позволяющих этим судам ходить под своим национальным флагом.

Пентагон получал российскую нефть в обход санкций

В расследовании The Washington Post говорится, что после введения запрета на российскую нефть нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Эгейском море в Греции, обслуживающий американскую армию, быстро адаптировался.

Через несколько месяцев компания сообщила инвесторам, что перестала принимать запрещенную нефть и нашла вместо нее другие источники. Но была причина, почему российскую нефть, по крайней мере, на бумаге, можно было так легко изъять из цепи поставок. Поделиться

The Washington Post проверила данные о доставке и торговле российской нефтью и узнала, что происходящие из России нефтепродукты продолжали поступать на греческий НПЗ.

Однако теперь эта нефть проходила по новому маршруту - через нефтехранилище в Турции. Право собственности на нефть несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем они добрались до Греции, таким образом затмив российское происхождение.

Журналисты пишут, что это показывает пористость санкций и неспособность их соблюдать агрессивно.

Точное количество мазута российского происхождения в продуктах, закупаемых Пентагоном, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием нескольких ингредиентов, которые невозможно отследить в течение производства. Поделиться

В марте 2022 года Пентагон подписал с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты почти на 1 миллиард долларов.