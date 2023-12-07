Сполучені Штати Америки мають можливість надавати Україні допомогу протягом кількох тижнів, але дати гарантії щодо майбутніх поставок не можуть.
У США спрогнозували перспективи допомоги Україні найближчими тижнями
За словами Кірбі, у Білому домі глибоко занепокоєні тим, що у США є ще кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки.
На уточнююче запитання про гарантії продовження військових поставок Україні він відповів, що в Білому домі не можуть дати обіцянок, оскільки це все вирішується в Конгресі.
Що цьому передувало
Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.
Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".
Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.
Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливість припинення військової допомоги Україні.
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