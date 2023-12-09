Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США — про що говорили

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки до США зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем.

Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США

Генеральний інспектор Сторч розповів про діяльність та повноваження ГІМО США, пріоритети та принципи, яких дотримуються співробітники головної інспекції.

Серед повноважень Генеральної інспекції – контроль за використанням безпекової допомоги, яка надається Україні. Тому, як зазначив міністр оборони, ГІМО США дуже зацікавлена в співпраці зі своїми колегами з України.

Сьогодні вже два представники на постійній основі працюють в Україні. Моїм пріоритетом є боротьба з корупцією, і я особисто зацікавлений в поглибленні співпраці з ГІМО США з метою побудови дієвої системи контролю та запобігання злочинам та порушенням. Така робота вже розпочалась, – заявив Рустем Умєров. Поширити

Він також запросив генерального інспектора відвідати Київ.

Чому підтримка України важлива для США

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що президент РФ Володимир Путін «розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього «великим подарунком».

Якщо він отримає Україну, то стане прямо перед порогом НАТО. І як я сказав днями, якщо ви думаєте, що підтримка України зараз висока, подумайте про те, скільки піде національних грошей та американської крові, якщо нам доведеться почати діяти згідно з нашими зобов’язаннями за статтею п’ять НАТО. Поширити

За словами Кірбі, Путін робив ставку на закінчення допомоги США з самого початку війни тому що не вірив, що Захід і НАТО зможе залишитися єдиним. Він не вірив, що Сполучені Штати мають витривалу силу.