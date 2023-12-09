Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США — про що говорили

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки до США зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем.
Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США
Генеральний інспектор Сторч розповів про діяльність та повноваження ГІМО США, пріоритети та принципи, яких дотримуються співробітники головної інспекції.
Серед повноважень Генеральної інспекції – контроль за використанням безпекової допомоги, яка надається Україні. Тому, як зазначив міністр оборони, ГІМО США дуже зацікавлена в співпраці зі своїми колегами з України.
Він також запросив генерального інспектора відвідати Київ.
Чому підтримка України важлива для США
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що президент РФ Володимир Путін «розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього «великим подарунком».
За словами Кірбі, Путін робив ставку на закінчення допомоги США з самого початку війни тому що не вірив, що Захід і НАТО зможе залишитися єдиним. Він не вірив, що Сполучені Штати мають витривалу силу.
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