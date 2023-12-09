Американці заплатять кров’ю, якщо США зупинять підтримку України — Кірбі

Якщо США припинять підтримку України і російський диктатор Володимир Путін опиниться на кордонах НАТО, то американцям доведеться платити за це кров’ю. Так вважає Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Чому підтримка України важлива для США
Кірбі під час брифінгу зазначив, що президент РФ Володимир Путін «розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього «великим подарунком».
За словами Кірбі, Путін робив ставку на закінчення допомоги США з самого початку війни тому що не вірив, що Захід і НАТО зможе залишитися єдиним. Він не вірив, що Сполучені Штати мають витривалу силу.
У Конгресі США не можуть проголосувати за підтримку України
У жовтні президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти законопроєкт про виділення 110,5 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, інших союзників та південному кордону США.
6 грудня він був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців посилити заходи із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
З цього пакету Україна мала б отримати понад 60 мільярдів доларів.
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