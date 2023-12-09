Американцы заплатят кровью, если США остановят поддержку Украины — Кирби

Если США прекратят поддержку Украины и российский диктатор Владимир Путин окажется на границах НАТО, американцам придется платить за это кровью. Так считает Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Почему поддержка Украины важна для США
Кирби на брифинге отметил, что президент РФ Владимир Путин «рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него «большим подарком».
По словам Кирби, Путин делал ставку на остановку помощи США с самого начала войны, потому что не верил, что Запад и НАТО смогут остаться едиными. Он не верил, что Соединенные Штаты не обладают выносливой силой.
В Конгрессе США не могут проголосовать за поддержку Украины
В октябре президент США Джо Байден предложил Конгрессу США принять законопроект о выделении 110,5 миллиарда долларов на финансирование помощи Украине, Израилю, другим союзникам и южной границе США.
6 декабря он был заблокирован в Сенате США по настоянию республиканцев усилить меры по контролю за иммиграцией на границе США с Мексикой.
Из этого пакета Украина должна получить более 60 миллиардов долларов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-