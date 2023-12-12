Умєров та Залужний приїхали на позиції ЗСУ на Сході — фото

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції української армії на Східному напрямку, щоб привітати бійців з Днем Сухопутних військ та вручити державні нагороди.

Умєров та Залужний разом приїхали на Східний фронт

12 грудня на східний напрямок фронту російсько-української війни прибули міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомив Рустем Умєров у Facebook.

Привітали наших воїнів та Командувача Сухопутних військ генерала-полковника Сирського з Днем Сухопутних військ разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним. Вручили нагороди. Поширити

Командувач ОСУВ «Хортиця» ознайомив нас із ситуацією на Східному напрямку та ключовими потребами українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога, – написав Умєров. Поширити

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Також сторони обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.

Окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення. Розвиваємо спільний план дій та оцінюємо загрози. Поширити

Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами, – додав міністр оборони. Поширити

День Сухопутних військ ЗСУ

Залужний зазачив, що вже другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали.

Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави! Поширити

Він подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей.