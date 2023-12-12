Умєров та Залужний приїхали на позиції ЗСУ на Сході — фото

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції української армії на Східному напрямку, щоб привітати бійців з Днем Сухопутних військ та вручити державні нагороди.
Умєров та Залужний разом приїхали на Східний фронт
12 грудня на східний напрямок фронту російсько-української війни прибули міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Про це повідомив Рустем Умєров у Facebook.
Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Також сторони обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.
День Сухопутних військ ЗСУ
Залужний зазачив, що вже другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали.
Він подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей.
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