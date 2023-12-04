Почему Залужный резко изменил тактику во время контрнаступления — данные WP

Редакция авторитетного издания The Washington Post опубликовала статью о контрнаступлении ВСУ, в которой поделилась инсайдерской информацией от десятков украинских и американских чиновников, а также офицеров и солдат на передовой.

Почему Залужный был вынужден изменить тактику

Как удалось узнать журналистам, 7 июня 2023 года 47-я отдельная механизированная бригада должна была начать контрнаступательные действия, чтобы в течение первых суток продвинуться почти на 9 миль к селу Работино.

На тот момент главной задачей бойцов было освобождение Мелитополя. Кроме того, они должны были перерезать российские пути снабжения.

Редакция The Washington Post утверждает, что именно тогда “все пошло не по плану”.

Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы впервые переживали шок от боя и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в кровавый бой. Поделиться

По словам командира взвода 47-й бригады Олега Сенцова, "это был адский огонь".

Прошло 4 дня контрнаступление, и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный увидел уничтоженные американские БМП "Брэдли", немецкие танки "Леопард", машины разминирования, покрывавшие поле боя.

Самым большим шоком для "железного генерала" было количество погибших и раненых украинских солдат.

Именно поэтому он приказал своим войскам приостановить атаку, чтобы сохранить не только вооружение, но прежде всего жизнь воинов.

Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной, механизированной атакой при поддержке артиллерийского огня, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек – этот процесс сохранит технику и жизнь, но будет гораздо медленнее. Месяцы планирования с Соединенными Штатами Америки были отвергнуты в тот четвертый день. Поделиться

Запланированное молниеносное контрнаступление ВСУ стало "войной постепенных побед"

Авторы статьи обращают внимание на то, что почти через полгода после начала контрнаступления кампания превратилась в "войну постепенных побед".

Американское командование, участвовавшее в планировании наступления, пыталось убедить Киев сконцентрировать силы в одной ключевой точке на Запорожье.

Однако команда Залужного планировала наступать на трех направлениях, одновременно сдерживая армию РФ.

По плану украинского командования, наступление должно было идти на юг двумя разными путями к Азовому морю, а также на востоке Украины вокруг осажденного города Бахмут. Некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не понимают масштаба конфликта с более мощным врагом. Поделиться

По словам воина 47-й бригады с позывным "Джокер", Вашингтон почему-то проигнорировал наличие огромного количества беспилотников у врага, а также укреплений, минных полей и тому подобного.

Несмотря на то, что план США имел свои преимущества, он не учитывал все нюансы, которые появлялись в процессе контрнаступления.