Чому Залужний різко змінив тактику під час контрнаступу — дані WP

Редакція авторитетного видання The Washington Post опублікувала статтю про контрнаступ ЗСУ, в якому поділилася інсайдерською інформацією від десятків українських та американських високопосадовців, а також офіцерів та солдатів на передовій.

Чому Залужний був змушений змінити тактику

Як вдалося дізнатися журналістам, 7 червня 2023 року 47-ма окрема механізована бригада повинна була розпочати контрнаступальні дії, щоб протягом першої доби просунутися майже на 9 миль до села Роботине.

На той момент головним завданням бійців було звільнення Мелітополя. Окрім того, вони мали перерізати російські шляхи постачання.

Редакція The Washington Post стверджує, що саме тоді "усе пішло не за планом".

Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очкування, втрати людей і техніки були надто великі, багато бійців вперше переживали шок від бою і відходили на перегрупування, аби знову вступати в кривавий бій. Поширити

За словами командира взводу 47-ї бригади Олега Сенцова, “це був пекельний вогонь".

Минуло 4 дні контрнаступ, і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побачив знищені американські БМП "Бредлі", німецькі танки "Леопард", машини розмінування, які вкривали поле бою.

Найбільшим шоком для “залізного генерала” була кількість загиблих і поранених українських солдатів.

Саме тому він наказав своїм військам призупинити атаку, щоб зберегти не лише озброєння, а й насамперед життя воїнів.

Замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою, механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню, як радили його американські колеги, Залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 чоловік – цей процес збереже техніку і життя, але буде набагато повільнішим. Місяці планування зі Сполученими Штатами Америки були відкинуті того четвертого дня, Поширити

Запланований блискавичний контрнаступ ЗСУ став “війною поступових перемог”

Автори статті звертають увагу на те, що майже через пів року після початку контрнаступу кампанія перетворилася на “війну поступових перемог”.

Американське командування, яке брало участь у плануванні наступу, намагалися переконати Київ сконцентрувати сили в одній ключовій точці на Запоріжжі.

Однак команда Залужного планувала наступати на трьох напрямках, одночасно стримуючи армію РФ.

За планом українського командування, наступ мав іти на південь двома різними шляхами до Азовського моря, а також на сході України навколо обложеного міста Бахмут.Деякі українські солдати вважали, що американські інструктори не розуміють масштабу конфлікту з більш потужним ворогом. Поширити

За словами воїна 47-ї бригади з позивним "Джокер", Вашингтон чомусь проігнорував наявність величезної кількості безпілотників у ворога, а також укріплень, мінних полів і тому подібного.

Попри те, що план США мав свої переваги, однак він не враховував усі нюанси, які з’являлися у процесі контрнаступу.