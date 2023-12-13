Латвія допоможе з підготовкою українських новобранців — Умєров

Латвія у 2024 році навчатиме українських рекрутів на своїй території. Рига та Київ поглиблюють співпрацю у сфері оборони, у тому числі і у виробництві дронів.

У Києві зустрілися міністри оборони України та Латвії

12 грудня у столиці України пройшла зустріч Рустема Умєрова та його колеги з Латвії – Андреса Спрудса.

Про це міністр оборони України написав у Facebook.

Сторони провели переговори, після яких міністри виступили на пресбрифінгу.

Умеров і Спрудс домовилися про подальше співробітництво та його розширення. Зокрема, Латвія вирішила допомогти з підготовкою українських рекрутів. Навчання проведуть на території Латвії.

Крім того, Рига запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити оборону нашої держави.

Ми прихильники повноправного членства України в ЄС і НАТО, яка, безперечно, боротиметься найближчими днями за початок переговорів про вступ у Євросоюз. Водночас ми поділяємо все, що було сказано у Вільнюсі, та вважаємо, що Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше, – сказав Спрудс на брифінгу. Поширити

Для Спрудса це був перший візит до столиці України як міністра оборони Латвії. Він обійняв цю посаду 15 вересня 2023 року.

Що відомо про змогу ЄС наростити поставки боєприпасів Україні

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні у разі відмови від їхнього продажу третім країнам.

Рінкевичс підкреслив, що наразі окупаційна російська армія не досягла жодних стратегічних цілей в Україні, однак наразі Кремль мобілізує людські та матеріальні ресурси на ведення тривалої війни і до цього не слід ставитись легковажно.

Президент Латвії підкреслив, що в ЄС більшість розуміє необхідність мобілізації власної оборонної промисловості, однак для цього необхідний час.