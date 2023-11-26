Блокада українського кордону. Латвія виступила з пропозицією
Категорія
Економіка
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Блокада українського кордону. Латвія виступила з пропозицією

прапор Латвії
Джерело:  online.ua

Латвійська влада закликала Польщу нарешті вирішити ситуацію з блокадами на польсько-українському кордоні, а також запропонувала свою допомогу для розв'язання цієї проблеми.

Латвія пропонує посередництво у переговорах про розблокування кордону України

25 листопада шеф латвійської дипломатії Криш’яніс Каріньш провів перемовини із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом.

Під час зустрічі глава МЗС Латвії закликав вель Сека шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.

Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації, – йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що міністри детально обговорили майбутній саміт Європейської ради, під час якого планують розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Польські перевізники, які останні три тижні блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, 23 листопада почали блокаду ще один пункт пропуску – "Медика-Шегині".

За попередніми даними, ця блокада може тривати до 3 січня.

Парламент України уже звернувся до Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

За словами глави держави Володимира Зеленського, у його команди є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам з інформаційної агенції Guildhall, польські перевізники, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація і зі словацькими протестувальниками.

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