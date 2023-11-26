Блокада украинской границы. Латвия выступила с предложением
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Экономика
Дата публикации

Блокада украинской границы. Латвия выступила с предложением

флаг Латвии
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Источник:  online.ua

Латвийские власти призвали Польшу наконец-то решить ситуацию с блокадами на польско-украинской границе, а также предложили свою помощь для решения этой проблемы.

Латвия предлагает посредничество в переговорах о разблокировании границы Украины

25 ноября шеф латвийской дипломатии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам ЕС Шимонем Шинковским вель Секом.

Во время встречи глава МИД Латвии призвал вель Сека искать выход из сложившейся на польско-украинской границе ситуации из-за протеста-блокады польских перевозчиков.

Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и содействовать поиску выхода из ситуации, - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что министры подробно обсудили предстоящий саммит Европейского совета, в ходе которого планируют рассмотреть вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС.

Что происходит на польско-украинской границе

Польские перевозчики, которые последние три недели блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, 23 ноября начали блокаду еще одного пункта пропуска - "Медика-Шегини".

По предварительным данным, эта блокада может продлиться до 3 января.

Парламент Украины уже обратился к Сейму и Сенату Польши с предложением по разблокированию границы для перевозчиков.

По словам главы государства Владимира Зеленского, у его команды есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".

Как удалось узнать журналистам-расследователям из информационного агентства Guildhall, польские перевозчики, блокирующие пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами. Аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.

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