Блокада украинской границы. Латвия выступила с предложением

Латвийские власти призвали Польшу наконец-то решить ситуацию с блокадами на польско-украинской границе, а также предложили свою помощь для решения этой проблемы.

Латвия предлагает посредничество в переговорах о разблокировании границы Украины

25 ноября шеф латвийской дипломатии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам ЕС Шимонем Шинковским вель Секом.

Во время встречи глава МИД Латвии призвал вель Сека искать выход из сложившейся на польско-украинской границе ситуации из-за протеста-блокады польских перевозчиков.

Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и содействовать поиску выхода из ситуации, - сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что министры подробно обсудили предстоящий саммит Европейского совета, в ходе которого планируют рассмотреть вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС.

Что происходит на польско-украинской границе

Польские перевозчики, которые последние три недели блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, 23 ноября начали блокаду еще одного пункта пропуска - "Медика-Шегини".

По предварительным данным, эта блокада может продлиться до 3 января.

Парламент Украины уже обратился к Сейму и Сенату Польши с предложением по разблокированию границы для перевозчиков.

По словам главы государства Владимира Зеленского, у его команды есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".