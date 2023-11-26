Блокада украинской границы. Латвия выступила с предложением

Латвийские власти призвали Польшу наконец-то решить ситуацию с блокадами на польско-украинской границе, а также предложили свою помощь для решения этой проблемы.
Латвия предлагает посредничество в переговорах о разблокировании границы Украины
25 ноября шеф латвийской дипломатии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам ЕС Шимонем Шинковским вель Секом.
Во время встречи глава МИД Латвии призвал вель Сека искать выход из сложившейся на польско-украинской границе ситуации из-за протеста-блокады польских перевозчиков.
Кроме того, указано, что министры подробно обсудили предстоящий саммит Европейского совета, в ходе которого планируют рассмотреть вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС.
Что происходит на польско-украинской границе
Польские перевозчики, которые последние три недели блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, 23 ноября начали блокаду еще одного пункта пропуска - "Медика-Шегини".
По предварительным данным, эта блокада может продлиться до 3 января.
Парламент Украины уже обратился к Сейму и Сенату Польши с предложением по разблокированию границы для перевозчиков.
По словам главы государства Владимира Зеленского, у его команды есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-