Украинские перевозчики обратились к Зеленскому и президентке Еврокомиссии из-за блокады границы

Федерация работодателей Украины и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен из-за блокирования польскими перевозчиками границы Украины.
Украинские ассоциации обратились к Зеленскому и фон дер Ляен
Авторы письма отмечают, что ориентировочные прямые потери экономики Украины от блокирования ряда пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более 400 млн. евро.
Косвенные потери (штрафы и неустойки по отношению к украинским экспортерам за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и т.п.) - измеряются миллиардами евро.
В обращении к Зеленскому перевозчики и работодатели просят его провести встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.
Работодатели отмечают, что украинские водители находятся без элементарной помощи со стороны Красного Креста и других организаций. Уже зафиксировано 2 смертельных случая.
Там добавляют, что требования польских перевозчиков нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными.
Забастовка польских перевозчиков
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.
23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ПП "Шегини".
За время забастовки умерли два украинских водителя грузовиков.
23 ноября посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.
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