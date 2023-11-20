Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков — Bloomberg

Польские фермеры присоединятся к перевозчикам на границе

Около 100 польских фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на переходе в Медице 23 ноября.

Фермеры были первой пострадавшей группой [от конкуренции с украинцами]. Сейчас есть транспортные компании, вопросы в том, кто будет следующим, – сказал Bloomberg Лукаш Мартын, один из организаторов. Поделиться

Ранее члены группы Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен с призывом пересмотреть либерализацию движения с Украиной, срок действия которой истекает в июне 2024 года.

Еврокомиссия заявила, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Украиной.

ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить грузы без получения разрешений для более легкого и более быстрого потока грузов во время войны.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

Уже несколько недель польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной из-за «чрезмерной конкуренции» из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

13 ноября протестующие встретились с представителями украинского и польского правительств, однако вопроса не решили.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач 20 ноября посетил пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Он сообщил в своем Facebook, что на двух пунктах пересечения было не больше 15 митингующих, которые фактически держат границу в заложниках.