Забастовка перевозчиков в Польше. Украина поможет заблокированным на границе водителям

19 ноября на границе с Польшей уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства для украинских водителей, заблокированных из-за забастовки польских перевозчиков.

Украина помогает водителям на границе с Польшей

Создано штаб помощи украинским водителям, заблокированным на границе с Польшей.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

Ключевая задача штаба – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим. Поделиться

Кубраков отметил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.

Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства, – заявил министр Поделиться

Кубраков отметил, что дополнительные потребности можно указать через гугл-форму .

Также Министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.

Будет работать Штаб до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена, – отметил министр. Поделиться

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возвращении разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получении доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередях для машин из ЕС в системе "Евчера";

выделении отдельных очередей для пустых авто.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование – возвращение в систему разрешений для Украины.

Кроме того, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.