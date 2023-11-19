Забастовка перевозчиков в Польше. Украина поможет заблокированным на границе водителям

19 ноября на границе с Польшей уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства для украинских водителей, заблокированных из-за забастовки польских перевозчиков.
Украина помогает водителям на границе с Польшей
Создано штаб помощи украинским водителям, заблокированным на границе с Польшей.
Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.
Кубраков отметил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.
Кубраков отметил, что дополнительные потребности можно указать через гугл-форму .
Также Министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.
Блокада границы польскими перевозчиками
На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
возвращении разрешений для украинских перевозчиков;
ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
получении доступа к украинской системе "Путь";
отдельных очередях для машин из ЕС в системе "Евчера";
выделении отдельных очередей для пустых авто.
16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование – возвращение в систему разрешений для Украины.
Кроме того, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.
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