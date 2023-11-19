Забастовка перевозчиков в Польше. Украина поможет заблокированным на границе водителям
Категория
Украина
Дата публикации

Забастовка перевозчиков в Польше. Украина поможет заблокированным на границе водителям

Александр Кубраков
Польша
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19 ноября на границе с Польшей уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства для украинских водителей, заблокированных из-за забастовки польских перевозчиков.

Украина помогает водителям на границе с Польшей

Создано штаб помощи украинским водителям, заблокированным на границе с Польшей.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

Ключевая задача штаба – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Кубраков отметил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.

Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства, – заявил министр

Кубраков отметил, что дополнительные потребности можно указать через гугл-форму .

Также Министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.

Будет работать Штаб до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена, – отметил министр.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

  • возвращении разрешений для украинских перевозчиков;

  • ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

  • запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

  • получении доступа к украинской системе "Путь";

  • отдельных очередях для машин из ЕС в системе "Евчера";

  • выделении отдельных очередей для пустых авто.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование – возвращение в систему разрешений для Украины.

Кроме того, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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