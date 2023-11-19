Страйк польских перевозчиков. В ГПСУ оценили ситуацию на границе

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, как развиваются события на польско-украинской границе, где польские перевозчики уже несколько недель блокируют украинские пункты пропуска.
Блокада на польской границе продолжается
По словам Андрея Демченко, движение грузовиков на польско-украинской границе корне до сих пор заблокировано.
Нельзя также игнорировать тот факт, что образуются очереди и в других пунктах пропуска в связи с тем, что водители ищут объезд.
Спикер ГПСУ обращает внимание на то, что польские перевозчики находятся на подъездных путях к польским пунктам пропуска.
Он также подтвердил, что в настоящее время зафиксировано три направления, где движение заблокировано: "Ягодин", "Рава-Русскую" и "Краковец".
Как отмечает Андрей Демченко, польская сторона пропускает несколько грузовиков в час на обоих направлениям, однако интенсивность движения крайне низкая.
Что известно об очередях на других пунктах пропуска
В ГПСУ также обращают внимание на то, что украинские перевозчики делают все возможное, чтобы пересечь границу на других пунктах пропуска.
Это становится причиной того, что образуются очереди и скопления.
К примеру, как сообщает Андрей Демченко, на пункте пропуска "Шегини" на территории Польши находится около 1300 грузовиков, ожидающих возможности заехать в Украину.
Около 400 авто ожидают на пунктах пропуска "Гринов", "Устилуг" и "Смольница".
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