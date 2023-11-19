Страйк польських перевізників. У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, як розвиваються події на польсько-українському кордоні, де польські перевізники вже декілька тижнів блокують українські пункти пропуску.

Блокада на польському кордоні триває

За словами Андрія Демченка, рух вантажівок на україно-польському кордоні досі заблокований.

Не можна також ігнорувати той факт, що утворюються черги й на інших пунктах пропуску у зв’язку з тим, що водії шукають об'їзд.

Спікер ДПСУ звертає увагу на те, що польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску.

Він також підтвердив, що наразі зафіксовано три напрямки, де рух заблоковано. Насамперед йдеться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".

Як зазначає Андрій Демченко, польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, однак інтенсивність руху вкрай низька.

Станом на ранок на цих трьох напрямках ми маємо близько 2900 вантажних засобів, які очікують в чергах на території Польщі. По 1200 на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець" та ще 500 автівок на "Рава-Руській", – додав речник ДПСУ. Поширити

Що відомо про черги на інших пунктах пропуску

У ДПСУ також звертають увагу на те, що українські перевізники роблять все можливе, щоб перетнути кордон на інших пунктах пропуску.

Це стає причиною того, що утворюються черги та скупчення.

До прикладу, як повідомляє Андрій Демченко, на пункті пропуску "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують можливості заїхати до України.

Близько 400 авто очікують на пунктах пропуску "Гринів", "Устилуг" та "Смільниця".