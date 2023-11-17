Польські перевізники хочуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною — AFP

Представники польських автоперевізників розширять прикордонну акцію протесту проти України. Зокрема вони заблокують ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів – "Шегині – Медика".

Поляки планують заблокувати ще один пункт пропуску

Один з організаторів протесту Томаш Борковський повідомив, що з понеділка 20 листопада вони розширять блокаду на пункт пропуску "Медика".

Він зазначив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.

Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.

У переговорах, що відбулися в четвер 16 листопада у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії, повідомили в українському уряді.

Міністерство транспорту України зазначило, що польські протестувальники "не прийняли пропозиції", і що "сторони продовжують шукати рішення".

Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року, – зазначили в Мінтранс. Поширити

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.