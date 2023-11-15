Перевізники зі Словаччини погрожують блокувати кордон з Україною

Союз автоперевізників Словаччини погрожує блокувати кордон з Україною для українських перевізників.

Що відомо про погрози словацьких перевізників

Зазначається, що представники Союзу автоперевізників Словаччини направили листа до Мінтрансу країни із погрозами блокувати кордон з Україною у разі, якщо Єврокомісія не повернеться до практики видачі комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.

Перевізники вимагають від Мінтрансу країни взаємодії із представниками Єврокомісії щодо повернення практики видачі дозволів на перевезення територією ЄС для українських перевізників.

Словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку саму проблему, як і наші перевізники, - йдеться у листі. Поширити

UNAS стверджує, що Міністерство транспорту Словацької Республіки тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

За інформацією словацьких ЗМІ, через збільшення вантажних перевезень у ніч на неділю, 12 листопада, було обмежено рух вантажного транспорту на східному кордоні Словаччини.

Черги машин вишикувалися не тільки перед прикордонним переходом Вишнє Нємецьке, а й на прилеглих територіях.

Минулого тижня на проблеми, пов'язані із пом'якшенням правил та умов для українських перевізників після початку війни в Україні, звернула увагу Асоціація автоперевізників Словацької Республіки (ČESMAD). Її члени також закликали до скасування транспортного безвізу для України.

У Мінтрансі Словаччини погодилися, що збільшення кількості перевезень на території ЄС українськими перевізниками "негативно впливає на економіку Євросоюзу".

Там пообіцяли, що на початку грудня міністр транспорту Словаччини запропонує Брюсселю переглянути рішення ЄК, згідно з яким дозволи не потрібні до 30 червня 2024 року.

Що відомо про переговори Зеленського із президентом Словаччини

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із колегою зі Словаччини Зузаною Чапутовою.

Зокрема, однією з тем були переговори України з Єврокомісією щодо членства у ЄС.

Подякував за високу оцінку нашого прогресу з приводу початку переговорів з ЄС щодо вступу. Також відзначив участь представника Словаччини у зустрічі радників щодо імплементації формули миру, - зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, він обговорив з Чапутовою виклики, які стоять перед Україною у питанні енергетичної безпеки цієї зими.

Також однією з тем переговорів стало співробітництво між Україною та Словаччиною в економічній сфері.