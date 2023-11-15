Перевозчики из Словакии угрожают блокировать границу с Украиной

Что известно об угрозах словацких перевозчиков

Представители Союза автоперевозчиков Словакии направили письмо в Минтранс страны с угрозами блокировать границу с Украиной в случае, если Еврокомиссия не вернется к практике выдачи коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.

Перевозчики требуют от Минтранса страны взаимодействия с представителями Еврокомиссии по возвращению практики выдачи разрешений на перевозку по территории ЕС для украинских перевозчиков.

Словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики, - говорится в письме. Поделиться

UNAS утверждает, что Министерство транспорта Словацкой Республики долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

По информации словацких СМИ, из-за увеличения грузовых перевозок в ночь на воскресенье, 12 ноября, было ограничено движение грузового транспорта на восточной границе Словакии.

Очереди машин выстроились не только перед пограничным переходом в Вишнее Немецкое, но и на прилегающих территориях.

На минувшей неделе на проблемы, связанные с смягчением правил и условий для украинских перевозчиков после начала войны в Украине, обратила внимание Ассоциация автоперевозчиков Словацкой Республики (ČESMAD). Ее члены также призвали к отмене транспортного безвиза для Украины.

В Минтрансе Словакии согласились, что увеличение количества перевозок на территории ЕС украинскими перевозчиками "отрицательно влияет на экономику Евросоюза".

Там пообещали, что в начале декабря министр транспорта Словакии предложит Брюсселю пересмотреть решение ЕК, согласно которому разрешения не требуются до 30 июня 2024 года.

Что известно о переговорах Зеленского с президентом Словакии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

В частности, одной из тем были переговоры Украины с Еврокомиссией по поводу членства в ЕС.

Поблагодарил за высокую оценку нашего прогресса по поводу начала переговоров с ЕС по вступлению. Также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации формулы мира, - отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, он обсудил с Чапутовой вызовы, стоящие перед Украиной в вопросе энергетической безопасности этой зимой.

Также одной из тем переговоров стало сотрудничество между Украиной и Словакией в экономической сфере.