Перевозчики из Словакии угрожают блокировать границу с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил блокировать границу с Украиной для украинских перевозчиков.
Что известно об угрозах словацких перевозчиков
Представители Союза автоперевозчиков Словакии направили письмо в Минтранс страны с угрозами блокировать границу с Украиной в случае, если Еврокомиссия не вернется к практике выдачи коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.
Перевозчики требуют от Минтранса страны взаимодействия с представителями Еврокомиссии по возвращению практики выдачи разрешений на перевозку по территории ЕС для украинских перевозчиков.
UNAS утверждает, что Министерство транспорта Словацкой Республики долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
По информации словацких СМИ, из-за увеличения грузовых перевозок в ночь на воскресенье, 12 ноября, было ограничено движение грузового транспорта на восточной границе Словакии.
Очереди машин выстроились не только перед пограничным переходом в Вишнее Немецкое, но и на прилегающих территориях.
На минувшей неделе на проблемы, связанные с смягчением правил и условий для украинских перевозчиков после начала войны в Украине, обратила внимание Ассоциация автоперевозчиков Словацкой Республики (ČESMAD). Ее члены также призвали к отмене транспортного безвиза для Украины.
В Минтрансе Словакии согласились, что увеличение количества перевозок на территории ЕС украинскими перевозчиками "отрицательно влияет на экономику Евросоюза".
Там пообещали, что в начале декабря министр транспорта Словакии предложит Брюсселю пересмотреть решение ЕК, согласно которому разрешения не требуются до 30 июня 2024 года.
Что известно о переговорах Зеленского с президентом Словакии
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.
В частности, одной из тем были переговоры Украины с Еврокомиссией по поводу членства в ЕС.
По его словам, он обсудил с Чапутовой вызовы, стоящие перед Украиной в вопросе энергетической безопасности этой зимой.
Также одной из тем переговоров стало сотрудничество между Украиной и Словакией в экономической сфере.
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