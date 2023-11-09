Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной имеет российский след

Протестующие – водители грузовиков, работавшие на перевозках на белорусском и российском направлениях. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.

Кто именно бастует на польско-украинской границе

В Польше одна из ассоциаций перевозчиков организовала забастовку и блокирует пункты пропуска на украинско-польской границе. Причем протестующие – водители грузовиков, работавших на белорусском и российском рынках. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.

По информации заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Владислава Суворова, за октябрь в Украину служба впустила на 30% транспортных средств больше, чем выехало по всей границе. По Польше этот дисбаланс составляет 60%: 35 тысяч транспортных средств выехали из Украины, а въехали почти 57 тысяч.

Это сигнализирует о наличии потенциала для выезжающих из Украины транспортных средств, – сказал Владислав Суворов во время встречи, которую организовала Федерация работодателей Украины, – сообщает пресс-служба организации. Поделиться

Украинское правительство до сих пор не получало официальных обращений польских забастовщиков и все требования известны только из СМИ.

Заместитель генерального директора ФРУ Юлия Гончарова отметила, что все члены Федерации, принявшие участие в специальном опросе, подтвердили наличие проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе. Средняя задержка грузов составляет для 40% респондентов – 5-10 дней, для 53% – 10-15 дней, остальные заявили либо о скором пересечении границы (до 5 суток), либо о задержке более 15 суток.

Нарушение контрактов по срокам поставки и большая себестоимость – это последствия сейчас, – говорит председатель Совета Федерации работодателей Украины и совладелец Костопольского завода стеклоизделий Дмитрий Олейник. Повышение стоимости логистики в 2,5 раза составляет дополнительные 7-8% себестоимости продукции. Важно, что ноябрь и декабрь – время заключения контрактов на следующий год. Поделиться

И уже сегодня иностранные потребители сомневаются и говорят украинским производителям:

Уважаем, уважаем, ценим ваше качество, устраивает цена. Но учитывая те риски, которые мы видим сегодня, программа-минимум – мы будем уменьшать объем. То есть мы будем замещать поставщиками, например, польскими, – объяснил ситуацию Дмитрий Олейник. Поделиться

Забастовка польских перевозчиков: что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Усложнено движение для грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отметили в ГПСУ, организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Ранее в Волынской таможне заявили, что парализована работа таможенного поста "Ягодин".