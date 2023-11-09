Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной имеет российский след

Протестующие – водители грузовиков, работавшие на перевозках на белорусском и российском направлениях. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.
Кто именно бастует на польско-украинской границе
В Польше одна из ассоциаций перевозчиков организовала забастовку и блокирует пункты пропуска на украинско-польской границе. Причем протестующие – водители грузовиков, работавших на белорусском и российском рынках. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.
По информации заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Владислава Суворова, за октябрь в Украину служба впустила на 30% транспортных средств больше, чем выехало по всей границе. По Польше этот дисбаланс составляет 60%: 35 тысяч транспортных средств выехали из Украины, а въехали почти 57 тысяч.
Украинское правительство до сих пор не получало официальных обращений польских забастовщиков и все требования известны только из СМИ.
Заместитель генерального директора ФРУ Юлия Гончарова отметила, что все члены Федерации, принявшие участие в специальном опросе, подтвердили наличие проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе. Средняя задержка грузов составляет для 40% респондентов – 5-10 дней, для 53% – 10-15 дней, остальные заявили либо о скором пересечении границы (до 5 суток), либо о задержке более 15 суток.
И уже сегодня иностранные потребители сомневаются и говорят украинским производителям:
Забастовка польских перевозчиков: что известно
6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Усложнено движение для грузовиков.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как отметили в ГПСУ, организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.
Ранее в Волынской таможне заявили, что парализована работа таможенного поста "Ягодин".
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