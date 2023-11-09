Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной имеет российский след
Категория
Экономика
Дата публикации

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной имеет российский след

Государственная таможенная служба Украины
Забастовка
Читати українською

Протестующие – водители грузовиков, работавшие на перевозках на белорусском и российском направлениях. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.

Кто именно бастует на польско-украинской границе

В Польше одна из ассоциаций перевозчиков организовала забастовку и блокирует пункты пропуска на украинско-польской границе. Причем протестующие – водители грузовиков, работавших на белорусском и российском рынках. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.

По информации заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Владислава Суворова, за октябрь в Украину служба впустила на 30% транспортных средств больше, чем выехало по всей границе. По Польше этот дисбаланс составляет 60%: 35 тысяч транспортных средств выехали из Украины, а въехали почти 57 тысяч.

Это сигнализирует о наличии потенциала для выезжающих из Украины транспортных средств, – сказал Владислав Суворов во время встречи, которую организовала Федерация работодателей Украины, – сообщает пресс-служба организации.

Украинское правительство до сих пор не получало официальных обращений польских забастовщиков и все требования известны только из СМИ.

Заместитель генерального директора ФРУ Юлия Гончарова отметила, что все члены Федерации, принявшие участие в специальном опросе, подтвердили наличие проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе. Средняя задержка грузов составляет для 40% респондентов – 5-10 дней, для 53% – 10-15 дней, остальные заявили либо о скором пересечении границы (до 5 суток), либо о задержке более 15 суток.

Нарушение контрактов по срокам поставки и большая себестоимость – это последствия сейчас, – говорит председатель Совета Федерации работодателей Украины и совладелец Костопольского завода стеклоизделий Дмитрий Олейник. Повышение стоимости логистики в 2,5 раза составляет дополнительные 7-8% себестоимости продукции. Важно, что ноябрь и декабрь – время заключения контрактов на следующий год.

И уже сегодня иностранные потребители сомневаются и говорят украинским производителям:

Уважаем, уважаем, ценим ваше качество, устраивает цена. Но учитывая те риски, которые мы видим сегодня, программа-минимум – мы будем уменьшать объем. То есть мы будем замещать поставщиками, например, польскими, – объяснил ситуацию Дмитрий Олейник.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Усложнено движение для грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, – говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Ранее в Волынской таможне заявили, что парализована работа таможенного поста "Ягодин".

Товары 1-24 групп УКТ ВЭД, следующие через Польшу транзитом и относительно которых в соседней стране установлено эмбарго, не будут подлежать пропуску совсем. Это уменьшит товаропоток через Ягодин в среднем в 25 раз по сравнению с оптимальным количеством транспортных средств, принимаемых таможенными и пограничными органами каждой из сторон в течение суток. Это количество утверждено международными меморандумами между Украиной и Польшей, – заявили в таможне.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зерновой кризис. Украина, Польша и Литва приняли новое решение
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы требуем. Польша упрекнула Украину после попытки Киева разрешить конфликт
Петр Мюллер, Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Перевозчики Польши бастуют. Движение грузовиков на границе с Украиной затруднено
Польская граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.