Страйк польських перевізників на кордоні з Україною має російський слід

Протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на перевезеннях у білоруському та російському напрямках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію.
Хто саме страйкує на польсько-українському кордоні
У Польщі одна з асоціацій перевізників організувала страйк та блокує пункти пропуски на українсько-польському кордоні. Причому протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на білоруському та російському ринках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію.
За інформацією заступника голови Державної митної служби України Владислава Суворова, за жовтень в Україну служба впустила на 30% транспортних засобів більше, ніж виїхало по всьому кордону. По Польщі цей дисбаланс становить 60%: 35 тисяч транспортних засобів виїхало з України, а в’їхало майже 57 тисяч.
Український уряд до сьогодні не отримував офіційних звернень польських страйкарів і всі вимоги відомі лише зі ЗМІ.
Заступниця генерального директора ФРУ Юлія Гончарова зазначила, що всі члени Федерації, які взяли участь у спеціальному опитуванні, підтвердили наявність проблем з експортом продукції через великі черги на кордоні. Середня затримка вантажів становить для 40% респондентів – 5-10 днів, для 53% – 10-15 днів, решта заявила або про швидкий перетин кордону (до 5 діб), або про затримку понад 15 діб.
І вже сьогодні іноземні споживачі мають сумніви і говорять українським виробникам:
Страйк польських перевізників: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Ускладнено рух для вантажівок.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Як зазначили у ДПСУ, організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.
Раніше у Волинській митниці заявили, що паралізовано роботу митного поста "Ягодин".
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