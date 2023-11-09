Страйк польських перевізників на кордоні з Україною має російський слід
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Економіка
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Страйк польських перевізників на кордоні з Україною має російський слід

Державна митна служба України
Страйк

Протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на перевезеннях у білоруському та російському напрямках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію.

Хто саме страйкує на польсько-українському кордоні

У Польщі одна з асоціацій перевізників організувала страйк та блокує пункти пропуски на українсько-польському кордоні. Причому протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на білоруському та російському ринках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію.

За інформацією заступника голови Державної митної служби України Владислава Суворова, за жовтень в Україну служба впустила на 30% транспортних засобів більше, ніж виїхало по всьому кордону. По Польщі цей дисбаланс становить 60%: 35 тисяч транспортних засобів виїхало з України, а в’їхало майже 57 тисяч.

Це сигналізує про наявність потенціалу для транспортних засобів, які виїжджають з України, – сказав Владислав Суворов під час зустрічі, яку організувала Федерація роботодавців України, повідомляє пресслужба організації.

Український уряд до сьогодні не отримував офіційних звернень польських страйкарів і всі вимоги відомі лише зі ЗМІ.

Заступниця генерального директора ФРУ Юлія Гончарова зазначила, що всі члени Федерації, які взяли участь у спеціальному опитуванні, підтвердили наявність проблем з експортом продукції через великі черги на кордоні. Середня затримка вантажів становить для 40% респондентів – 5-10 днів, для 53% – 10-15 днів, решта заявила або про швидкий перетин кордону (до 5 діб), або про затримку понад 15 діб.

Порушення контрактів за термінами поставки і більша собівартість – це наслідки зараз, – говорить голова Ради Федерації роботодавців України і співвласник Костопільського заводу скловиробів Дмитро Олійник. Підвищення вартості логістики в 2,5 раза становить додаткові 7-8% собівартості продукції. Важливо, що листопад та грудень – це час укладання контрактів на наступний рік.

І вже сьогодні іноземні споживачі мають сумніви і говорять українським виробникам:

Шануємо, поважаємо, цінуємо вашу якість, влаштовує ціна. Але з огляду на ті ризики, які ми бачимо сьогодні, то програма-мінімум – ми будемо зменшувати обсяг. Тобто ми будемо заміщати постачальниками, до прикладу, польськими, – пояснив ситуацію Дмитро Олійник.

Страйк польських перевізників: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Ускладнено рух для вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Раніше у Волинській митниці заявили, що паралізовано роботу митного поста "Ягодин".

Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею, – заявили у митниці.

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