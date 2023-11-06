Перевізники Польщі страйкують. Рух вантажівок на кордоні з Україною ускладнено

У Польщі розпочався страйк перевізників

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Ускладнено рух для вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначили у ДПСУ, організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Раніше у Волинській митниці заявили, що паралізовано роботу митного поста "Ягодин".

Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею, – заявили у митниці. Поширити

Страйки на кордоні між Польщею та Україною

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. У ДПСУ вже також прокоментували ймовірне блокування кордону.

Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.