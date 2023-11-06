Перевозчики Польши бастуют. Движение грузовиков на границе с Украиной затруднено

После 13 часов 6 ноября произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Хребене".
В Польше началась забастовка перевозчиков
6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Усложнено движение для грузовиков.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как отметили в ГНСУ, организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.
Ранее в Волынской таможне заявили, что парализована работа таможенного поста "Ягодин".
Забастовки на границе между Польшей и Украиной
Недавно стало известно, что польские перевозчики будут бастовать на границе. Причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
В этой связи Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией. В ГНСУ уже также прокомментировали вероятную блокировку границы.
Кроме того, Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украинско-польской границе.
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