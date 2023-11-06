Перевозчики Польши бастуют. Движение грузовиков на границе с Украиной затруднено
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Мир
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Перевозчики Польши бастуют. Движение грузовиков на границе с Украиной затруднено

Польская граница
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После 13 часов 6 ноября произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Хребене".

В Польше началась забастовка перевозчиков

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Усложнено движение для грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, говорится в сообщении.

Как отметили в ГНСУ, организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Ранее в Волынской таможне заявили, что парализована работа таможенного поста "Ягодин".

Товары 1-24 групп УКТ ВЭД, следующие через Польшу транзитом и относительно которых в соседней стране установлено эмбарго, не будут подлежать пропуску совсем. Это уменьшит товаропоток через Ягодин в среднем в 25 раз по сравнению с оптимальным количеством транспортных средств, принимаемых таможенными и пограничными органами каждой из сторон в течение суток. Это количество утверждено международными меморандумами между Украиной и Польшей, – заявили в таможне.

Забастовки на границе между Польшей и Украиной

Недавно стало известно, что польские перевозчики будут бастовать на границе. Причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

В этой связи Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией. В ГНСУ уже также прокомментировали вероятную блокировку границы.

Кроме того, Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украинско-польской границе.

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