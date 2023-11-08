ГПСУ предупреждает об ухудшении ситуации на границе с Польшей
Категория
Мир
Дата публикации

ГПСУ предупреждает об ухудшении ситуации на границе с Польшей

польские перевозчики
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ситуация на границе с Польшей может ухудшиться из-за блокады перевозчиков.

Что сейчас происходит на польской границе

Спикер ГПСУ обращает внимание на то, что тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска.

Андрей Демченко не скрывает тот факт, что ситуация будет только ухудшаться из-за обещаний польских перевозчиков устроить долговременную акцию протеста.

По его словам, речь идет о трех пунктах пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", там стоит тысяча грузовиков.

Кроме того, сообщается, что на других пунктах пропуска движение свободно, тогда как участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта на направлении пунктов пропусков "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Фактически мы замечаем, что один или два грузовика прибывают в украинские пункты пропуска со стороны Польши. Это основной грузопоток, который идет в Украину по этим трем направлениям, – пояснил Демченко.

Протесты польских перевозчиков: что известно

Два дня стало известно, что десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Только в течение вчерашнего дня польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, он считает эту блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал ее прекратить.

Что важно понимать, главное требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги по поддержке украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы требуем. Польша упрекнула Украину после попытки Киева разрешить конфликт
Петр Мюллер, Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Для транзита из Украины Польша построит первый зерновой порт
Зерновой порт
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша назначила нового посла в Украине
Ярослав Гузе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.