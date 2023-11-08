ГПСУ предупреждает об ухудшении ситуации на границе с Польшей

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ситуация на границе с Польшей может ухудшиться из-за блокады перевозчиков.
Что сейчас происходит на польской границе
Спикер ГПСУ обращает внимание на то, что тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска.
Андрей Демченко не скрывает тот факт, что ситуация будет только ухудшаться из-за обещаний польских перевозчиков устроить долговременную акцию протеста.
По его словам, речь идет о трех пунктах пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", там стоит тысяча грузовиков.
Кроме того, сообщается, что на других пунктах пропуска движение свободно, тогда как участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта на направлении пунктов пропусков "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".
Протесты польских перевозчиков: что известно
Два дня стало известно, что десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.
Только в течение вчерашнего дня польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.
По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, он считает эту блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал ее прекратить.
Что важно понимать, главное требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.
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