ДПСУ попереджає про ускладнення ситуації на кордоні з Польщею

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Польщею може погіршитися через блокаду перевізників.

Що зараз відбувається на польському кордоні

Спікер ДПСУ звертає увагу на те, що тисячі вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну через блокаду кордону польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску.

Андрій Демченко не приховує той факт, що ситуація буде лише погіршуватися через обіцянки польських перевізників влаштувати довготривалу акцію протесту.

За його словами, мовиться про три пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребене", там стоїть тисяча вантажівок.

Окрім того, зазначається, що на інших пунктах пропуску рух є вільним, тоді як учасники страйку не блокують рух легкового та автобусного транспорту на напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".

Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках, – пояснив Демченко. Поширити

Протести польських перевізників: що відомо

2 дні стало відомо, що десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Лише протягом вчорашнього дня польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

За словами українського посла у Польщі Василя Зварича, він вважає цю блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Що важливо розуміти, головна вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.