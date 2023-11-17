Польские перевозчики хотят заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной — AFP

Представители польских автоперевозчиков расширят пограничную акцию протеста против Украины. В частности, они заблокируют еще один пункт пропуска для грузовых автомобилей - "Шегини - Медика".

Поляки планируют заблокировать еще один пункт пропуска

Один из организаторов протеста Томаш Борковский сообщил, что с понедельника 20 ноября они расширят блокаду на пункт пропуска "Медика".

Он отметил, что дальнобойщики ожидают нового раунда переговоров с польским и украинским правительствами, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.

Многодневный протест вызвал огромные очереди с обеих сторон границы.

В переговорах, состоявшихся 16 ноября в пограничном пункте пропуска "Дорогуск", приняли участие представители министерств инфраструктуры Украины и Польши, а также транспортного департамента Еврокомиссии, сообщили в украинском правительстве.

Министерство транспорта Украины отметило, что польские протестующие "не приняли предложения" и что "стороны продолжают искать решение".

Ключевым требованием протестующих является возврат к разрешительной системе. Это требование не может быть выполнено. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня следующего года, – отметили в Минтрансе. Поделиться

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получение доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Евчера";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.