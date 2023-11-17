Польские перевозчики хотят заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной — AFP

Представители польских автоперевозчиков расширят пограничную акцию протеста против Украины. В частности, они заблокируют еще один пункт пропуска для грузовых автомобилей - "Шегини - Медика".
Поляки планируют заблокировать еще один пункт пропуска
Один из организаторов протеста Томаш Борковский сообщил, что с понедельника 20 ноября они расширят блокаду на пункт пропуска "Медика".
Он отметил, что дальнобойщики ожидают нового раунда переговоров с польским и украинским правительствами, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.
Многодневный протест вызвал огромные очереди с обеих сторон границы.
В переговорах, состоявшихся 16 ноября в пограничном пункте пропуска "Дорогуск", приняли участие представители министерств инфраструктуры Украины и Польши, а также транспортного департамента Еврокомиссии, сообщили в украинском правительстве.
Министерство транспорта Украины отметило, что польские протестующие "не приняли предложения" и что "стороны продолжают искать решение".
Блокада границы польскими перевозчиками
На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
возврат разрешений для украинских перевозчиков;
ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
получение доступа к украинской системе "Путь";
отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Евчера";
выделение отдельных очередей для пустых авто.
13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-