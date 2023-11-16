Еврокомиссия предупредила Польшу. Блокировка перевозчиками границы с Украиной недопустима

В Еврокомиссии подчеркнули: польские власти обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах. Это прописано в законодательстве ЕС.

Еврокомиссия предупредила Польшу

Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решят вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает RMF 24.

В Еврокомиссии подчеркнули, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властью обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются, – рассказал RMF 24 представитель Еврокомиссии. Поделиться

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возвращении разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получении доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Евчера";

выделении отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.