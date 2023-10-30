Польские перевозчики готовят перекрытие границы с Украиной до конца года. Что они требуют

В ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе, перекрыв все пункты пропуска. Причиной является чрезмерная конкуренция перевозок после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Когда перевозчики готовят забастовку

Ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины сообщает, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.

Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Поделиться

Срок забастовки – два месяца. Первое собрание состоится вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября. Они уже согласованы с местными властями.

Причина стачек польских перевозчиков

Укравтопром называет причиной стачек чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Требования польских перевозчиков: