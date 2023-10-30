Польские перевозчики готовят перекрытие границы с Украиной до конца года. Что они требуют

В ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе, перекрыв все пункты пропуска. Причиной является чрезмерная конкуренция перевозок после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Когда перевозчики готовят забастовку
Ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины сообщает, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.
Срок забастовки – два месяца. Первое собрание состоится вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября. Они уже согласованы с местными властями.
Причина стачек польских перевозчиков
Укравтопром называет причиной стачек чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Требования польских перевозчиков:
вернуть украинским перевозчикам разрешения;
усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;
отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
получить доступ к системе "Путь".
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