Польские перевозчики готовят перекрытие границы с Украиной до конца года. Что они требуют
Категория
Экономика
Дата публикации

Польские перевозчики готовят перекрытие границы с Украиной до конца года. Что они требуют

Польско-украинская граница
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Источник:  УкрАвтопром

В ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе, перекрыв все пункты пропуска. Причиной является чрезмерная конкуренция перевозок после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Когда перевозчики готовят забастовку

Ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины сообщает, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.

Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Срок забастовки – два месяца. Первое собрание состоится вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября. Они уже согласованы с местными властями.

Причина стачек польских перевозчиков

Укравтопром называет причиной стачек чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Требования польских перевозчиков:

  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;

  • усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

  • отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

  • получить доступ к системе "Путь".

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