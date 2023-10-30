Польські перевізники готують перекриття кордону з Україною до кінця року. Що вони вимагають

У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні, перекривши всі пункти пропуску. Причиною є надмірна конкуренція перевезень після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Коли перевізники готують страйк

Асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України повідомляє, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.

Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Поширити

Термін страйку - два місяці. Перші збори відбудутьсяпоблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Вони вже узгоджені з місцевою владою.

Причина страйків польських перевізників

Укравтопром називає причиною страйків надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Вимоги польських перевізників: