Польські перевізники готують перекриття кордону з Україною до кінця року. Що вони вимагають
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польські перевізники готують перекриття кордону з Україною до кінця року. Що вони вимагають

Польсько-український кордон
Джерело:  УкрАвтопром

У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні, перекривши всі пункти пропуску. Причиною є надмірна конкуренція перевезень після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Коли перевізники готують страйк

Асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України повідомляє, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.

Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Термін страйку - два місяці. Перші збори відбудутьсяпоблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Вони вже узгоджені з місцевою владою.

Причина страйків польських перевізників

Укравтопром називає причиною страйків надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Вимоги польських перевізників:

  • повернути українським перевізникам дозволи;

  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

  • отримати доступ до системи "Шлях".

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