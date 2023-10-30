Польські перевізники готують перекриття кордону з Україною до кінця року. Що вони вимагають

У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні, перекривши всі пункти пропуску. Причиною є надмірна конкуренція перевезень після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Коли перевізники готують страйк
Асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України повідомляє, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.
Термін страйку - два місяці. Перші збори відбудутьсяпоблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Вони вже узгоджені з місцевою владою.
Причина страйків польських перевізників
Укравтопром називає причиною страйків надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Вимоги польських перевізників:
повернути українським перевізникам дозволи;
посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
отримати доступ до системи "Шлях".
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