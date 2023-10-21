З 2024 року ЄС запускає нову систему перетину кордону. Що потрібно знати

У ЄС офіційно схвалили новий графік для системи в’їзду та виїзду з території блоку. Це стосується країн, які не входять до Євросоюзу та яким не потрібна віза для в’їзду.

У ЄС ухвалили терміни запуску нової системи перетину кордону

Міністри ЄС офіційно підтвердили новий графік для системи в’їзду-виїзду (EES) з ЄС, яку спочатку планувалося запустити в 2022 році.

Запуск системи спочатку перенесли на травень 2023, а потім на кінець року.

Тепер представники ЄС оголосили, що деякі частини системи запрацюють наприкінці 2024 року.

Коли EES нарешті набуде чинності, мандрівники з країн, які не входять до Шенгенської зони, зіткнуться з новим прикордонним контролем.

Що передбачає EES

Система в’їзду-виїзду буде автоматизованою системою реєстрації для мандрівників із Великої Британії та інших країн, які не входять до ЄС та яким не потрібна віза для в’їзду в ЄС.

Мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти чи інші проїзні документи в кіоску самообслуговування кожного разу, як вони перетинають зовнішній кордон ЄС. Це не поширюватиметься на резидентів або тих, хто має довгострокові візи.

Система реєструватиме ім’я мандрівника, біометричні дані, а також дату та місце в’їзду та виїзду. Сканування обличчя та дані відбитків пальців зберігатимуться протягом трьох років після кожної поїздки.

Система застосовуватиметься при в’їзді до всіх країн-членів ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також до чотирьох країн Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

EES запроваджується для посилення безпеки на кордоні та виявлення мандрівників, які перевищують дозволений час перебування в Шенгенській зоні.

У першій половині 2025 року запрацює Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Ця нова схема зобов’язує громадян поза ЄС, яким не потрібна віза ЄС, отримати дозвіл на поїздку для в’їзду до блоку.

Мандрівники зможуть подати заявку на ETIAS онлайн перед поїздкою за ціною 7 євро.

Після затвердження електронний дозвіл на поїздку буде пов’язано з їхнім паспортом і діятиме протягом трьох років.