У Польщі запрацювала електронна система охорони кордону з Росією

У Польщі введено в експлуатацію прикордонну електронну систему стеження на кордоні з Росією. Це буде захистом від нелегальних мігрантів або контрабандистів.
Польща захищається від РФ
Польща ввела в експлуатацію прикордонну електронну систему стеження на кордоні з Росією, яка захистить від можливого припливу нелегальних мігрантів або контрабанди.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Президент наголосив, що новий бар'єр буде ще однією системою, яка покликана захистити Польщу. Цього разу йдеться про кордон із РФ.
Росія недружня до Польщі
Дуда підкреслив, що в Білорусі це робиться за погодженням із владою Росії.
Створення системи спостереження за кордоном і підтримки функціонування Прикордонної служби останнім часом є одним із пріоритетів. За словами Дуди, бар'єр на польсько-російському кордоні складається з 2 тисяч стовпів і майже 3 тисяч камер, що працюють у різних системах.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-