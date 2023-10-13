У Польщі запрацювала електронна система охорони кордону з Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

У Польщі запрацювала електронна система охорони кордону з Росією

Кордон Польща та РФ
Джерело:  Polskie Radio 24

У Польщі введено в експлуатацію прикордонну електронну систему стеження на кордоні з Росією. Це буде захистом від нелегальних мігрантів або контрабандистів.

Польща захищається від РФ

Польща ввела в експлуатацію прикордонну електронну систему стеження на кордоні з Росією, яка захистить від можливого припливу нелегальних мігрантів або контрабанди.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Президент наголосив, що новий бар'єр буде ще однією системою, яка покликана захистити Польщу. Цього разу йдеться про кордон із РФ.

Нікому не потрібно розповідати, наскільки за останні роки зріс масштаб загроз. Тут, на цьому кордоні, немає такої практики, як на білоруському кордоні, де ми вже понад два роки постійно спостерігаємо, як білоруські служби виштовхують цих мігрантів до нашого кордону, – сказав Дуда.

Росія недружня до Польщі

Дуда підкреслив, що в Білорусі це робиться за погодженням із владою Росії.

У зв'язку з тим, що Росія є агресором в Україні і що вона недружня щодо Польщі сьогодні, ми можемо очікувати від Росії практично будь-яких дій, – додав Дуда.

Створення системи спостереження за кордоном і підтримки функціонування Прикордонної служби останнім часом є одним із пріоритетів. За словами Дуди, бар'єр на польсько-російському кордоні складається з 2 тисяч стовпів і майже 3 тисяч камер, що працюють у різних системах.

Це дійсно відмінна система, – сказав він.

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