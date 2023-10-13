В Польше заработала электронная система охраны границы с Россией

В Польше ввели в эксплуатацию пограничную электронную систему слежения на границе с Россией. Это будет защита от нелегальных мигрантов или контрабандистов.
Польша защищается от РФ
Польша ввела в эксплуатацию пограничную электронную систему слежения на границе с Россией, которая защитит от возможного притока нелегальных мигрантов или контрабанды.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Президент подчеркнул, что новый барьер будет еще одной системой, призванной защитить Польшу. В этот раз речь идет о границе с РФ.
Россия недружественна к Польше
Дуда подчеркнул, что в Беларуси это делается по согласованию с властями России.
Создание системы наблюдения за границей и поддержки функционирования Пограничной службы в последнее время является одним из приоритетов. По словам Дуды, барьер на польско-российской границе состоит из 2 тысяч столбов и почти 3 тысяч камер, работающих в разных системах.
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