В Польше заработала электронная система охраны границы с Россией

В Польше ввели в эксплуатацию пограничную электронную систему слежения на границе с Россией. Это будет защита от нелегальных мигрантов или контрабандистов.

Польша защищается от РФ

Польша ввела в эксплуатацию пограничную электронную систему слежения на границе с Россией, которая защитит от возможного притока нелегальных мигрантов или контрабанды.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Президент подчеркнул, что новый барьер будет еще одной системой, призванной защитить Польшу. В этот раз речь идет о границе с РФ.

Никому не нужно рассказывать, насколько за последние годы возрос масштаб угроз. Здесь, на этой границе, нет такой практики, как на белорусской границе, где мы уже более двух лет постоянно наблюдаем, как белорусские службы выталкивают этих мигрантов к нашей границе, – сказал Дуда. Поделиться

Россия недружественна к Польше

Дуда подчеркнул, что в Беларуси это делается по согласованию с властями России.

В связи с тем, что Россия является агрессором в Украине и что она недружественна по отношению к Польше сегодня, мы можем ожидать от России практически любых действий, – добавил Дуда. Поделиться

Создание системы наблюдения за границей и поддержки функционирования Пограничной службы в последнее время является одним из приоритетов. По словам Дуды, барьер на польско-российской границе состоит из 2 тысяч столбов и почти 3 тысяч камер, работающих в разных системах.