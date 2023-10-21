С 2024 года ЕС запускает новую систему пересечения границы. Что нужно знать

В ЕС официально одобрили новый график системы въезда и выезда с территории блока. Это касается стран, не входящих в Евросоюз и которым не требуется виза для въезда.

В ЕС приняли сроки запуска новой системы пересечения границы

Министры ЕС официально подтвердили новый график для системы въезда-выезда (EES) из ЕС, которую первоначально планировалось запустить в 2022 году.

Запуск системы сначала перенесли на май 2023 года, а затем на конец года.

Теперь представители ЕС объявили, что некоторые части системы будут работать в конце 2024 года.

Когда EES вступит в силу, путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону, столкнутся с новым пограничным контролем.

Что предполагает EES

Система въезда-выезда будет автоматизированной системой регистрации для путешественников из Великобритании и других стран, не входящих в ЕС и которым не требуется виза для въезда в ЕС.

Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в киоске самообслуживания каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу ЕС. Это не будет распространяться на резидентов или имеющих долгосрочные визы.

Система будет регистрировать имя путешественника, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и данные отпечатков пальцев будут храниться в течение трех лет после каждой поездки.

Система будет применяться при въезде во все страны-члены ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

EES вводится для усиления безопасности на границе и обнаружения путешественников, превышающих разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне.

В первой половине 2025 г заработает Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта новая схема обязывает граждан вне ЕС, которым не требуется виза ЕС, получить разрешение на поездку для въезда в блок.

Путешественники смогут подать заявку на ETIAS онлайн перед поездкой по цене 7 евро.

После утверждения электронное разрешение на поездку будет связано с их паспортом и будет действовать в течение трех лет.