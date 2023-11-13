Польские перевозчики выступили с заявлением после переговоров с правительством Украины

Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не разрешили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.

Польские перевозчики отказались разблокировать границу

В понедельник, 13 ноября, некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств.

Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования, – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер. Поделиться

Почему протестуют польские перевозчики

По информации польского издания RMF, польские перевозчики не планируют прекращать забастовки, продолжающиеся с 6 ноября.

Поляки требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и товаров для украинской армии, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка.

По словам забастовщиков "транспортный безвиз" для Украины вызвал "чрезмерную конкуренцию", что негативно повлияло на их работу.

В настоящее время время ожидания в Корчевой составляет более 100 часов, а в Гребенном – 140 часов. Очередь грузовиков на пересечение в Дорогуске составляет примерно 28 км и достигает города Безек-Дембиньски.

Это около 1,3 тыс. транспортных средств. Ориентировочное время ожидания – 210 часов.

В Корчевой протестующие пропускают 15 грузовиков в час.