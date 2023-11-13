Польские перевозчики выступили с заявлением после переговоров с правительством Украины

Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не разрешили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.
Польские перевозчики отказались разблокировать границу
В понедельник, 13 ноября, некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств.
Почему протестуют польские перевозчики
По информации польского издания RMF, польские перевозчики не планируют прекращать забастовки, продолжающиеся с 6 ноября.
Поляки требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и товаров для украинской армии, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка.
По словам забастовщиков "транспортный безвиз" для Украины вызвал "чрезмерную конкуренцию", что негативно повлияло на их работу.
В настоящее время время ожидания в Корчевой составляет более 100 часов, а в Гребенном – 140 часов. Очередь грузовиков на пересечение в Дорогуске составляет примерно 28 км и достигает города Безек-Дембиньски.
Это около 1,3 тыс. транспортных средств. Ориентировочное время ожидания – 210 часов.
В Корчевой протестующие пропускают 15 грузовиков в час.
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