Польські перевізники виступили з заявою після переговорів з урядом України

Польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечку і вони продовжать блокувати кордон з Україною.

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон

У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги, – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер. Поширити

Чому протестують польські перевізники

За інформацією польського видання RMF, польські перевізники не планують припиняти страйки, які тривають з 6 листопада.

Поляки вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та товарів для української армії, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їх перевірка.

За словами страйкарів "транспортний безвіз" для України спричинив "надмірну конкуренцію", що негативно вплинуло на їхню роботу.

Наразі час очікування в Корчовій становить понад 100 годин, а в Гребенному – 140 годин.Черга вантажівок на перетин в Дорогуську становить приблизно 28 км і сягає міста Безек-Дембіньскі.

Це приблизно 1,3 тис. транспортних засобів. Орієнтовний час очікування – 210 годин.

У Корчовій протестувальники пропускають 15 вантажівок на годину.