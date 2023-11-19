Страйк перевізників у Польщі. Україна допоможе заблокованим на кордоні водіям
Категорія
Україна
Дата публікації

Страйк перевізників у Польщі. Україна допоможе заблокованим на кордоні водіям

Олександр Кубраков
Штаб

19 листопада на кордоні з Польщею вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки для українських водіїв, заблокованих через страйк польських перевізників.

Україна допомагає водіям на кордоні з Польщею

Створено штаб допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

Ключова задача штабу – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Кубраков зазначив, що за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки, – заявив міністр, зазначивши, що додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також Міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Працюватиме Штаб допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена, – зазначив міністр.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

  • повернення дозволів для українських перевізників;

  • посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

  • заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

  • отримання доступу до української системи "Шлях";

  • окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

  • виділення окремих черг для порожніх авто.

16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога – повернення до системи дозволів для України.

Крім того, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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