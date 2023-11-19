Страйк перевізників у Польщі. Україна допоможе заблокованим на кордоні водіям

19 листопада на кордоні з Польщею вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки для українських водіїв, заблокованих через страйк польських перевізників.
Україна допомагає водіям на кордоні з Польщею
Створено штаб допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.
Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.
Кубраков зазначив, що за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.
Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки, – заявив міністр, зазначивши, що додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.
Також Міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.
Блокада кордону польськими перевізниками
Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:
повернення дозволів для українських перевізників;
посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;
отримання доступу до української системи "Шлях";
окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";
виділення окремих черг для порожніх авто.
16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога – повернення до системи дозволів для України.
Крім того, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
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