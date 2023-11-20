Пункт пропуска на границе с Польшей прекратил работу

Пункт пропуска "Шегини" временно приостановил работу

Пограничники предупредили, что в пункте пропуска "Шегини" временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия электроснабжения на КПП "Медика" на польской стороне.

Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен, говорится в сообщении. Поделиться

Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при пересечении границы.

Обновлено 11:15

Как сообщили в ГНСУ, работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.

Какая ситуация на границе с Польшей

Напомним, ранее сообщалось, что очереди на практически заблокированных протестующими польскими перевозчиками трех КПП на границе Украины к утру, 18 ноября, увеличились. Поэтому часть перевозчиков "опрокинулась" на пункт пропуска "Шегини".

Как рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, участники акции продолжают требовать выполнения своих требований и из-за того, что эти три направления (КПП – ред.) фактически заблокированы, перевозчики "перекинулись" на другие пункты пропуска, для того чтобы пересечь границу.

В ГНСУ надеются, что эта ситуация разрешится как можно быстрее. Но Демченко напомнил, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными - как минимум до конца года.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи для обеспечения заблокированных украинских водителей пищей, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Блокировщики обещали пропускать гуманитарные грузы и грузы с топливом, однако в украинском правительстве говорят, что этого не происходит.