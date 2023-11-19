Украина и Польша будут судиться против протестующих на границе

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска через митинг польских перевозчиков.
Украина и Польша будут судиться против протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу
Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.
Блокада на польской границе продолжается
По словам Андрея Демченко, движение грузовиков на украино-польской границе до сих пор заблокировано.
Нельзя также игнорировать тот факт, что образуются очереди и в других пунктах пропуска в связи с тем, что водители ищут объезд.
Спикер ГНСУ обращает внимание на то, что польские перевозчики находятся на подъездных путях к польским пунктам пропуска.
Он также подтвердил, что в настоящее время зафиксировано три направления, где движение заблокировано. В первую очередь речь идет о "Ягодин", "Рава-Русскую" и "Краковец".
Как отмечает Андрей Демченко, польская сторона пропускает несколько грузовиков в час по обоим направлениям, однако интенсивность движения крайне низкая.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-