Украина и Польша будут судиться против протестующих на границе

Украина и Польша будут судиться против протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу

Ситуация фактически критическая, и сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача – как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача – выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами, – отметил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин. Поделиться

Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.

Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях (на блокировку границы. – Ред.) – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу, – добавил он. Поделиться

Блокада на польской границе продолжается

По словам Андрея Демченко, движение грузовиков на украино-польской границе до сих пор заблокировано.

Нельзя также игнорировать тот факт, что образуются очереди и в других пунктах пропуска в связи с тем, что водители ищут объезд.

Спикер ГНСУ обращает внимание на то, что польские перевозчики находятся на подъездных путях к польским пунктам пропуска.

Он также подтвердил, что в настоящее время зафиксировано три направления, где движение заблокировано. В первую очередь речь идет о "Ягодин", "Рава-Русскую" и "Краковец".

Как отмечает Андрей Демченко, польская сторона пропускает несколько грузовиков в час по обоим направлениям, однако интенсивность движения крайне низкая.