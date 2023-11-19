Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників на кордоні
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників на кордоні

кордон

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників. 

Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон

Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами, - зазначив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін.

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону. - Ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу, - додав він.

Блокада на польському кордоні триває

За словами Андрія Демченка, рух вантажівок на україно-польському кордоні досі заблокований.

Не можна також ігнорувати той факт, що утворюються черги й на інших пунктах пропуску у зв’язку з тим, що водії шукають об'їзд.

Спікер ДПСУ звертає увагу на те, що польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску.

Він також підтвердив, що наразі зафіксовано три напрямки, де рух заблоковано. Насамперед йдеться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".

Як зазначає Андрій Демченко, польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, однак інтенсивність руху вкрай низька.

Станом на ранок на цих трьох напрямках ми маємо близько 2900 вантажних засобів, які очікують в чергах на території Польщі. По 1200 на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець" та ще 500 автівок на "Рава-Руській", – додав речник ДПСУ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські перевізники хочуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною — AFP
Блокада
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ
Фінляндія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українсько-польський кордон. У ДПСУ оновили інформацію про черги вантажівок
Вантажівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм