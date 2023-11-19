Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників на кордоні

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.
Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон
Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.
Блокада на польському кордоні триває
За словами Андрія Демченка, рух вантажівок на україно-польському кордоні досі заблокований.
Не можна також ігнорувати той факт, що утворюються черги й на інших пунктах пропуску у зв’язку з тим, що водії шукають об'їзд.
Спікер ДПСУ звертає увагу на те, що польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску.
Він також підтвердив, що наразі зафіксовано три напрямки, де рух заблоковано. Насамперед йдеться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".
Як зазначає Андрій Демченко, польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, однак інтенсивність руху вкрай низька.
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