Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників на кордоні

Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон

Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами, - зазначив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін. Поширити

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону. - Ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу, - додав він. Поширити

Блокада на польському кордоні триває

За словами Андрія Демченка, рух вантажівок на україно-польському кордоні досі заблокований.

Не можна також ігнорувати той факт, що утворюються черги й на інших пунктах пропуску у зв’язку з тим, що водії шукають об'їзд.

Спікер ДПСУ звертає увагу на те, що польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску.

Він також підтвердив, що наразі зафіксовано три напрямки, де рух заблоковано. Насамперед йдеться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".

Як зазначає Андрій Демченко, польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, однак інтенсивність руху вкрай низька.