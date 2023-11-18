Українсько-польський кордон. У ДПСУ оновили інформацію про черги вантажівок

Станом на 18 листопада українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску скупчилися близько 2 800 вантажівок. Через кордон пропускають лише кілька вантажівок на годину.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що на ранок 18 листопада у чергах на кордоні стоїть близько 2 800 вантажних транспортних засобів.

Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску "Краківець", десь 1 200 вантажівок, у "Ягодин" — 1 100 і навпроти "Рава-Руської" — 500. Поширити

Він додав, що ці три напрямки фактично заблоковані: на годину там пропускають через кордон лише по кілька вантажівок.

Демченко зазначив, що водії обирають інші маршрути, через що на інших пунктах пропуску також скупчилися вантажівки. Серед них пропуск Шегині, де стоять близько 1200 вантажівок.

Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. Поки що дії, які вживає Україна, зокрема й перемовини, щоб знайти компроміс, польська сторона не йде на це. Поширити

Демченко нагадав, що для автобусів та легкових машин рух не блокується.

Страйк польських перевізників

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на українському кордоні, заблокувавши рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Протестувальники вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Європейська комісія у відповідь на дії польських перевізників може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить це питання.