У Словаччині влаштували для України блокаду-попередження
Категорія
Світ
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У Словаччині влаштували для України блокаду-попередження

блокада у Словаччині
Джерело:  online.ua

16 листопада словацькі перевізники організували короткотривалу "попереджувальну блокаду" на кордоні з Україною.

Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею

Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.

У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.

Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.

За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.

Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає, – заявив очільник UNAS Станіслав Скала.

Він також стверджує, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.

Як заявили представники митного управління Словаччини, ця мініблокада не вплинула на їхню роботу. Також не зафіксовано випадків порушень громадського порядку у районі пункту пропуску.

Що відомо про позицію Словаччини

Як уже згадувалося раніше, нещодавно словацькі перевізники почали публічно погрожувати повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія.

Вони вимагають, щоб влада ЄС запровадила дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, адже, як відомо, європейські компанії не можуть з ними конкурувати.

Що важливо розуміти, ці вимоги ідентичні до вимог польських протестувальників.

За словами представників Єврокомісії, одну з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, просто неможливо юридично реалізувати.

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