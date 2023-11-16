В Словакии устроили для Украины блокаду-предупреждение

Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей

Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.

Таким образом они решили поддержать польских митингующих.

Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.

По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.

Если не будет никакого продвижения, поляки продолжат перекрывать границу и дальше, а мы присоединимся к этому, перекрыв все Вышнее Немецкое. Мы будем вынуждены, потому что другого пути нет, – заявил глава UNAS Станислав Скала. Поделиться

Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.

Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта мини-блокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.

Что известно о позиции Словакии

Как уже упоминалось ранее, недавно словацкие перевозчики начали публично угрожать полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют, чтобы власти ЕС ввели разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, ведь, как известно, европейские компании не могут с ними конкурировать.

Что важно понимать, эти требования идентичны требованиям польских протестующих.

По словам представителей Еврокомиссии, одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, просто невозможно юридически реализовать.