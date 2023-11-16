В Словакии устроили для Украины блокаду-предупреждение

16 ноября словацкие перевозчики организовали кратковременную "предупредительную блокаду" на границе с Украиной.
Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей
Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.
Таким образом они решили поддержать польских митингующих.
Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.
По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.
Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.
Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта мини-блокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.
Что известно о позиции Словакии
Как уже упоминалось ранее, недавно словацкие перевозчики начали публично угрожать полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.
Они требуют, чтобы власти ЕС ввели разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, ведь, как известно, европейские компании не могут с ними конкурировать.
Что важно понимать, эти требования идентичны требованиям польских протестующих.
По словам представителей Еврокомиссии, одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, просто невозможно юридически реализовать.
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