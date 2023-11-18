Украинско-польская граница. В ГПСУ обновили информацию о очередях грузовиков

По состоянию на 18 ноября на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска скопилось около 2 800 грузовиков. Через границу пропускают всего несколько грузовиков в час.

Ситуация на украинско-польской границе

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что к утру 18 ноября в очередях на границе стоит около 2 800 грузовых транспортных средств.

Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска "Краковец", где-то 1 200 грузовиков, у "Ягодин" - 1 100 и напротив "Рава-Русской" - 500. Поделиться

Он добавил, что эти три направления фактически заблокированы: в час там пропускают через границу всего по несколько грузовиков.

Демченко отметил, что водители выбирают другие маршруты, из-за чего на других пунктах пропуска также скопились грузовики. В их числе пропуск Шегини, где стоят около 1200 грузовиков.

Надеемся, что эта ситуация разрешится как можно скорее, но помним, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными как минимум до конца года. Пока что предпринимаемые Украиной действия, в том числе и переговоры, чтобы найти компромисс, польская сторона не идет на это. Поделиться

Демченко напомнил, что для автобусов и легковых машин движение не блокируется.

Забастовка польских перевозчиков

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на украинской границе, заблокировав движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Протестующие требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Европейская комиссия в ответ на действия польских перевозчиков может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат этот вопрос.