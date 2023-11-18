Украинско-польская граница. В ГПСУ обновили информацию о очередях грузовиков

По состоянию на 18 ноября на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска скопилось около 2 800 грузовиков. Через границу пропускают всего несколько грузовиков в час.
Ситуация на украинско-польской границе
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что к утру 18 ноября в очередях на границе стоит около 2 800 грузовых транспортных средств.
Он добавил, что эти три направления фактически заблокированы: в час там пропускают через границу всего по несколько грузовиков.
Демченко отметил, что водители выбирают другие маршруты, из-за чего на других пунктах пропуска также скопились грузовики. В их числе пропуск Шегини, где стоят около 1200 грузовиков.
Демченко напомнил, что для автобусов и легковых машин движение не блокируется.
Забастовка польских перевозчиков
6 ноября польские перевозчики начали забастовку на украинской границе, заблокировав движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".
Протестующие требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины.
13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.
Европейская комиссия в ответ на действия польских перевозчиков может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат этот вопрос.
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