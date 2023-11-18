Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з Росією в рамках боротьби з припливом прохачів притулку, спровокованого Москвою.

Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією

За даними фінських прикордонників, цього тижня до Фінляндії прибули близько 300 прохачів притулку.

Фінська прикордонна служба повідомила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході Фінляндії буде встановлено загородження. У цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак.

При цьому пункти пропуску в Салле і Вартіусі на крайній півночі Фінляндії залишаться відкритими для охочих подати заяви на надання притулку.

Фінська влада заявляє, що люди, які приїжджають до їхньої країни, легально прибувають до Росії, а потім прямують до кордону, щоб пройти до Фінляндії та попросити притулку. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.

РФ направила мігрантів до кордонів Фінляндії та Естонії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Також керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар сказав, що уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.