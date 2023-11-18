Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с РФ

Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с Россией в рамках борьбы с притоком просителей убежища, спровоцированного Москвой.
Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией
По данным финских пограничников, на этой неделе в Финляндию прибыли около 300 просителей убежища.
Финская пограничная служба сообщила, что с севера пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке Финляндии будет установлено заграждение. В этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак.
При этом пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере Финляндии останутся открытыми для желающих подать заявление на предоставление убежища.
Финские власти заявляют, что люди, которые приезжают в их страну, легально прибывают в Россию, а затем направляются к границе, чтобы пройти в Финляндию и попросить убежища. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.
РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии
В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.
Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.
Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-