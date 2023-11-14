Финляндия допустила возможность закрытия пунктов пропуска на границе с РФ — известна причина

В Финляндии срочно предлагают ограничить возможность пересечения российско-финской границы, в частности, закрыть пропускные пункты и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в одном месте.

Финляндия готовится к перекрытию пунктов пропуска на границе с РФ

Глава МВД Мари Рантанен заявила, что ее министерство в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией.

Ограничения могут вступить в силу при определенных условиях:

Например, если это необходимо для поддержания общественного порядка, обеспечения национальной безопасности или предотвращения серьезной угрозы здоровью граждан, – заявила Рантанен на пресс-конференции. Поделиться

По словам министра, количество прибывающих из РФ нелегалов пока относительно невелико, однако в последние дни оно значительно возросло.

Деятельность российских властей изменилась таким образом, что попасть из России в Финляндию стало возможным, несмотря на отсутствие необходимых документов. То есть мы говорим о нелегальной миграции. Поделиться

Она добавила, что ситуацию сегодня уже обсудили на уровне президента и министров, ответственных за внешнюю политику и безопасность страны.

Издание Yle сообщает, что с начала августа значительно возросло количество просителей убежища, пытавшихся пересечь восточную границу Финляндии без необходимых для этого документов.

Это граждане третьих стран, использовавших Россию как транзитную страну. После пересечения границы они требуют убежища в Финляндии.

Рантанен ранее назвала это явление "нелегальным въездом в страну".

Финляндия больше не будет пускать в страну велосипедистов из РФ

С 9 ноября пограничная служба Финляндии решила больше не пропускать на территорию страны российских велосипедистов, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов.

За прошедшую неделю около 30 пытались проехать в Финляндию из РФ на велосипедах.

Погранслужба Финляндии отмечает, что раньше это были короткие местные путешествия на один день, однако теперь все чаще иностранцы прибывают без необходимых документов.