Фінляндія допустила можливість закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ — відома причина

У Фінляндії терміново пропонують обмежити можливість перетину російсько-фінського кордону, зокрема закрити пропускні пункти та зосередити прийом заяв про надання притулку в одному місці.

Фінляндія готується то перекриття пунктів пропуску на кордоні з РФ

Глава МВС Марі Рантанен заявила, що її міністерство у терміновому порядку готує пропозицію, яка дозволяє за необхідності обмежити перетин кордону між Росією та Фінляндією.

Обмеження можуть набути чинності за певних умов:

Наприклад, якщо це необхідно для підтримки громадського порядку, забезпечення національної безпеки чи запобігання серйозній загрозі здоров'ю громадян, – заявила Рантанен на пресконференції. Поширити

За словами міністерки, кількість нелегалів, які прибувають з РФ, поки що відносна невелика, проте в останні дні вона значно зросла.

Діяльність російської влади змінилася таким чином, що потрапити з Росії до Фінляндії стало можливим, незважаючи на відсутність необхідних документів. Тобто ми говоримо про нелегальну міграцію. Поширити

Вона додала, що ситуацію сьогодні вже обговорили на рівні президента та міністрів, відповідальних за зовнішню політику та безпеку країни.

Видання Yle повідомляє, що з початку серпня значно зросла кількість прохачів притулку, які намагалися перетнути східний кордон Фінляндії без необхідних для цього документів.

Це громадяни третіх країн, які використали Росію як транзитну країну. Після перетину кордону вони вимагають притулку у Фінляндії.

Рантанен раніше назвала це явище "нелегальним в'їздом до країни".

Фінляндія більше не пускатиме у країну велосипедистів з РФ

З 9 листопада прикордонна служба Фінляндії вирішила більше не пропускати на територію країни російських велосипедистів, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів.

За минулий тиждень близько 30 намагалися проїхати до Фінляндії з РФ на велосипедах.

Прикордонна служба Фінляндії зазначає, що раніше це були короткі місцеві мандрівки на один день, проте тепер все частіше іноземці прибувають без необхідних документів.