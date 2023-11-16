Фінляндія закриває пункти пропуску з РФ

На східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску з Росією. Мова йде про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Фінляндія закриває кордон з РФ

Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску вже не будуть працювати в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Орпо на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Мова йде про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Прем'єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації.

Що цьому передувало

Вчора фінські ЗМІ повідомили, що уряд Фінляндії планує закрити кордон з Росією. Проте медіа не уточнювали, на який період збираються закрити пункти пропуску та чи будуть діяти обмеження по всій лінії східного кордону.

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Також поідомлялося, що в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ.