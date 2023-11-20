Пункт пропуску на кордоні з Польщею припинив роботу

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено пропускні операції через відсутність електропостачання.

Пункт пропуску "Шегині" тимчасово призупинив роботу

Прикордонники попередили, що у пункті пропуску "Шегині" тимчасово призупинено пропускні операції у зв’язку з відсутністю електропостачання на КПП "Медика" на польській стороні.

Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено, – йдеться у повідомленні. Поширити

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.

Оновлено 11:15

Як повідомили у ДПСУ, роботу пункту пропуску "Шегині" відновлено.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черги на практично заблокованих протестуючими польськими перевізниками трьох КПП на кордоні України на ранок, 18 листопада, побільшали. Тому частина перевізників "перекинулась" на пункт пропуску "Шегині".

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, учасники акції продовжують вимагати виконання своїх вимог і через те, що ці три напрямки (КПП - ред.) фактично заблоковані, перевізники "перекинулись" на інші пункти пропуску, для того, щоб перетнути кордон.

В ДПСУ сподіваються, що ця ситуація вирішиться як найшвидше. Але, Демченко нагадав, що учасники акції зазначали, що їх дії будуть довготривалими - як мінімум до кінця року.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Блокувальники обіцяли пропускати гуманітарні вантажі та вантажі з паливом, однак в українському уряді кажуть, що цього не відбувається.